В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета

Временные ограничения на работу мобильного интернета ввели в Саратовской области. Об этом предупредил глава региона Роман Бусаргин.

«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», - написал губернатор в Telegram-канале.

Бусаргин пояснил, что такие меры приняли для обеспечения безопасности.

Ранее в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета в связи с возможной угрозой использования дронов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетСаратовская Область

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