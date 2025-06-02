В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
2 июня 202508:50
Временные ограничения на работу мобильного интернета ввели в Саратовской области. Об этом предупредил глава региона Роман Бусаргин.
«Уважаемые жители! Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям мобильного интернета», - написал губернатор в Telegram-канале.
Бусаргин пояснил, что такие меры приняли для обеспечения безопасности.
Ранее в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета в связи с возможной угрозой использования дронов, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд
- В Саратовской области ограничили работу мобильного интернета
- ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
- В Москве при пожаре в подземном паркинге спасены шесть человек
- Оппозиционер Навроцкий избран президентом Польши
- В Воронежской области перекрыли трассу М4 после падения дрона на ЛЭП
- Над территорией России перехватили и уничтожили 162 украинских БПЛА
- В КНДР назвали доклад о сотрудничестве с Россией нарушением суверенитета
- Экс-советник Трампа: Зеленский атакой на аэродромы РФ оскорбил США
- СМИ: Трамп и Келлог понимают оправданность позиции Путина по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru