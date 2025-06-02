Над территорией России перехватили и уничтожили 162 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 162 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня... перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Уточняется, что 57 дронов ликвидировали в Курской области, 31 - в Белгородской, 27 – в Липецкой, 16 – в Воронежской, по 11 – в Брянской и Рязанской областях. Кроме того, шесть беспилотников уничтожили над Орловской областью, два – над Крымом, еще один – над Тамбовской областью.
Накануне вечером российские военные сбили 53 украинских дрона в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях, пишет Ura.ru.
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