Над территорией России перехватили и уничтожили 162 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 162 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня... перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Уточняется, что 57 дронов ликвидировали в Курской области, 31 - в Белгородской, 27 – в Липецкой, 16 – в Воронежской, по 11 – в Брянской и Рязанской областях. Кроме того, шесть беспилотников уничтожили над Орловской областью, два – над Крымом, еще один – над Тамбовской областью.

Накануне вечером российские военные сбили 53 украинских дрона в Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областях, пишет Ura.ru.

