Немецкая таможня пресекла контрабанду картины Ренуара
Таможенники ФРГ пресекли контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией.
Как сообщили в главном таможенном управлении Зинген федеральной земли Баден-Вюртемберг, полотно было конфисковано в конце сентября, его стоимость оценивается в 120 тысяч евро.
Таможенники рассказали, что мужчина 67 лет при въезде в Германию сообщил, что не имеет при себе предметов, которые необходимо задекларировать. Однако при осмотре его автомобиля они обнаружили сверток и каталог известного швейцарского аукционного дома.
Мужчина рассказал, что должен был доставить сверток по поручению галереи из Швейцарии в Прагу, передает РИА Новости.
Позднее выяснилось, что нарушитель вез с собой оригинальную масляную живопись Ренуара. О какой именно работе этого автора идет речь, не сообщается.
В отношении мужчины завели дело, а работу знаменитого живописца конфисковали, так как мужчина не смог оплатить ввозную пошлину, которая составляет 12 тысяч евро.
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