Немецкая таможня пресекла контрабанду картины Ренуара

Таможенники ФРГ пресекли контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией.

Как сообщили в главном таможенном управлении Зинген федеральной земли Баден-Вюртемберг, полотно было конфисковано в конце сентября, его стоимость оценивается в 120 тысяч евро.

Таможенники рассказали, что мужчина 67 лет при въезде в Германию сообщил, что не имеет при себе предметов, которые необходимо задекларировать. Однако при осмотре его автомобиля они обнаружили сверток и каталог известного швейцарского аукционного дома.