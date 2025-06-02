В Воронежской области перекрыли трассу М4 после падения дрона на ЛЭП
Беспилотник упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, в результате произошел обрыв высоковольтного провода. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, из-за инцидента перекрыт небольшой участок дороги в сторону Ростова-на-Дону.
«Был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», - указал Гусев.
Также глава области сообщил, что обломки БПЛА рухнули в одном из пригородных населенных пунктов, были повреждены ряд автомобилей и остекление нескольких домов. При этом в Воронеже на фоне атаки дронов получил повреждения один автомобиль. По словам Гусева, обошлось без пострадавших.
Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 2 июня в Воронежской области уничтожили 16 украинских беспилотников, пишет Ura.ru.
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