Мужчина выронил пакетик с кокаином перед ОМОНом в Москве
В Москве мужчина обронил пакетик с белым содержимым прямо перед росгвардейцами. Как сообщила пресс-служба ведомства, это оказался кокаин весом в 0,2 г.
Бойцы ОМОН «Авангард» совершали патрулирование и наткнулись на двух нетрезвых молодых людей. При проверке документов у одного из них из кармана вылетел пакетик с запрещенным веществом.
Росгвардия задержала мужчину и доставила его в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до 3 лет лишения свободы по ст. 228 УК РФ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео этого происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru