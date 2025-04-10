Мужчина выронил пакетик с кокаином перед ОМОНом в Москве

Бойцы ОМОН «Авангард» совершали патрулирование и наткнулись на двух нетрезвых молодых людей. При проверке документов у одного из них из кармана вылетел пакетик с запрещенным веществом.

Росгвардия задержала мужчину и доставила его в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Ему грозит до 3 лет лишения свободы по ст. 228 УК РФ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео этого происшествия.

