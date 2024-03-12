ФСБ пресекла попытки нарушения ВСУ границы в Белгородской и Курской областях
ФСБ и приданные подразделения Вооруженных сил РФ с 10 марта пресекли несколько попыток нарушения границы украинскими вооруженными формированиями в Белгородской и Курской областях, уничтожено более 100 человек живой силы противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — отметили в ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что нанесение ударов по вооруженным формированиям на приграничных территориях продолжается. Кроме того, в ФСБ опровергли появившуюся в Сети информацию о заходе бойцов противника в ряд населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Федеральная служба подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил о попытке прорыва диверсантов в районе поселка Теткино, напоминает RT. Произошел стрелковый бой, противник не смог пересечь границу.
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