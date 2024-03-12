ФСБ пресекла попытки нарушения ВСУ границы в Белгородской и Курской областях

«Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт», — отметили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что нанесение ударов по вооруженным формированиям на приграничных территориях продолжается. Кроме того, в ФСБ опровергли появившуюся в Сети информацию о заходе бойцов противника в ряд населенных пунктов Белгородской и Курской областей. Федеральная служба подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил о попытке прорыва диверсантов в районе поселка Теткино, напоминает RT. Произошел стрелковый бой, противник не смог пересечь границу.

