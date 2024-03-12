Губернатор сообщил о бое в Курской области с диверсантами
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в районе поселка Теткино Глушковского района попытались совершить прорыв диверсанты со стороны Украины. По данным Старовойта, произошел стрелковый бой, пересечь границу у диверсантов не получилось.
Ранее сегодня «Легион свобода России», воюющий на стороне Украины, признанный в России террористическим и запрещенный, опубликовал видео, на котором танки едут ночью по сельской дороге. Утверждалось, что они пересекают российско-украинскую границу.
Сегодня утром над Белгородской областью были сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».
Кроме того город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, два человека пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru