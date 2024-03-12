Губернатор сообщил о бое в Курской области с диверсантами

Ранее сегодня «Легион свобода России», воюющий на стороне Украины, признанный в России террористическим и запрещенный, опубликовал видео, на котором танки едут ночью по сельской дороге. Утверждалось, что они пересекают российско-украинскую границу.

Сегодня утром над Белгородской областью были сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» и одну ракету тактического комплекса «Точка-У».

Кроме того город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, два человека пострадали.



