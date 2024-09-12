ФСБ пресекла подготовку теракта в Севастополе
Подготовка диверсионно-террористического акта была пресечена в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике Крым.
Силовики рассказали, что 51-летний местный житель был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, по заданию которого он должен был подорвать железнодорожный мост на территории Севастополя.
В ходе обыска в доме у севастопольца обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, три брикета взрывчатого вещества, три кумулятивных заряда, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика.
В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене. Севастопольцу грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее в Севастополе был задержан гражданин РФ 1965 года рождения, который прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучение по наружному наблюдению и конспиративным способам связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru