ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале Симферополя. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, совершить преступление планировал гражданин России. Злоумышленника задержали. При обыске правоохранители изъяли у россиянина самодельные взрывные устройства зажигательного действия и с поражающими элементами в виде гвоздей.
ФСБ возбудила уголовные дела о попытке теракта и незаконном приобретении, сбыте, хранении, ношении взрывчатых веществ либо взрывных устройств.
Правоохранители продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru