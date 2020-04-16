ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Красноярске

У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, средства связи, а также предметы, предварительно оценённые как самодельные взрывные устройства. Также у подростка обнаружены личные дневники с записями о планируемом преступлении, передаёт РИА Новости.

В марте силовики задержали двух подростков в Саратове, которые на допросе заявили о намерении устроить бойню в одной из школ города. Позже подозреваемые сказали, что оговорили себя.

