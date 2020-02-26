Психиатр объяснил, почему подростки начали подражать керченскому стрелку
После задержания в Саратове подростков, планировавших убийства в школе, в Центре психиатрии и наркологии заявили НСН, что радикальность подростков стала трансформироваться в более жестокие поступки.
Федеральная служба безопасности задержала двух 14-летних подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Силовики установили, что подростки также намеревались прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, они пропагандировали идеологию массовых убийств в сети. Малолетних злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там же был обнаружен обрез охотничьего ружья.
Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН отметил, что в каждом конкретном случае с причинами агрессии подростков нужно разбираться отдельно. И привлекать нужно не только полицию, но и медиков.
«Радикализации нет, на мой взгляд. Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения докторов», - призвал эксперт.
«Обычно подросткам не свойственно планировать, но в данном конкретном случае были свои переживания болезненные, которые могли привести к методичному планированию задуманного», - пояснил поведение подростков психиатр.
Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».
На прошлой неделе в Керчи пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны также двое подростков. У них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
«У разных детей, попавших в тяжелую ситуацию, разные причины. Многие захотят ответить, что это месть за унижение и обид. Но не все. Да, тех, кого оскорбляют и травят много больше, чем тех, которые берут в руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать всё, что угодно. А вот что этой каплей окажется, мы не угадаем никогда. А механизмом может стать склад личности таких подростков или взрослых, которые понимают в один момент, что ни их жизнь, ни жизнь окружающих не стоят ломаного гроша. Громко хлопнуть дверью – вот, что им хочется», - поделился своим видением проблемы Лев Пережогин.
В ходе допроса один из задержанных саратовских школьников рассказал, что заинтересовался идеей массовых убийств в школах год назад, а целью планируемого преступления назвал месть. По словам подростка, ему было безразлично, сколько жертв пострадает от нападения, однако его напарник «рассчитывал на 40 человек». По словам второго подростка, точной даты нападения не было, однако атака, по которой уже имелся план, должна была состояться в мае этого года.
Напомним, в октябре 2018 года житель Керчи Владислав Росляков открыл огонь по людям в здании местного политехнического колледжа. В результате были убиты 20 человек, несколько десятков получили ранения.
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