Психиатр объяснил, почему подростки начали подражать керченскому стрелку

Федеральная служба безопасности задержала двух 14-летних подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Силовики установили, что подростки также намеревались прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их изготовлению они нашли в интернете. По данным ФСБ, они пропагандировали идеологию массовых убийств в сети. Малолетних злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там же был обнаружен обрез охотничьего ружья.

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН отметил, что в каждом конкретном случае с причинами агрессии подростков нужно разбираться отдельно. И привлекать нужно не только полицию, но и медиков.

«Радикализации нет, на мой взгляд. Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения докторов», - призвал эксперт.