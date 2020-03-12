Подростков, якобы готовивших расстрел школы в Саратове, отпустили из СИЗО

Областной суд Саратова выпустил из следственного изолятора под домашний арест второго подростка, которого следствие подозревает в подготовке массового убийства в Саратове, сообщает РЕН ТВ. Первый подозреваемый отпущен на свободу с некоторыми ограничениями. До 20 апреля ему запретили пользоваться интернетом и телефоном, выходить ночью из квартиры и разговаривать со свидетелями по делу.

Подозреваемые были задержаны в конце февраля на территории одного из бомбоубежищ, где был найден в ходе обыска обрез охотничьего ружья. Кроме того, по версии следствия, при нападении они планировали применить самодельные зажигающие смеси. В местном управлении ФСБ утверждают, что двое товарищей готовили массовое убийство в саратовской школе № 14.

На допросе задержанные рассказали, что эта мысль пришла им еще год назад, а совершить нападение они собирались в мае. По задумке, они хотели убить не менее 40 человек. Однако после встречи с представителями общественной наблюдательной комиссии подростки отказались от первоначальных показаний, и заявили, что оговорили себя.

