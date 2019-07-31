ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
В Татарстане ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Во время операции были задержаны двое сторонников запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». Как отмечает РИА ФАН, задержанные являются гражданами РФ, их имена не раскрывают в интересах следствия.
По данным ведомства, мужчины причастны к вербовке новых членов террористической организации, а также к пропаганде терроризма. У задержанных обнаружены взрывчатые вещества и составляющие, необходимые для изготовления самодельной взрывчатки, пишет RT.
Ранее в Когалыме был задержан мужчина, готовивший теракт. У него был обнаружен «пояс смертника». Совместную операцию провели полицейские с сотрудниками Федеральной службы безопасности России.
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