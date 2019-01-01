Ветеран «Альфы» оценил операцию по обезвреживанию игиловца в Саратове

В Саратове ФСБ выявила и обезвредила сторонника запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). По данным спецслужбы, гражданин России оборудовал в гараже лабораторию для производства взрывчатки и готовил теракт в людном месте. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники ФСБ и мирные граждане не пострадали.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН высоко оценил действия силовиков.

«Если говорить с оперативной точки зрения, в последнее время есть определенные напряги в Центральной России. Боевики разбредаются, пытаются разными путями вернуться в нашу страну, проводить теракты, завербовать тех, кто будет проводить теракты. ФСБ и спецслужбы доказывают свое умение в этой ситуации работать. Операция в Саратове – это успех, отличная работа, никто из спецназовцев не пострадал, если верить информации, что он готовил теракты. И надо отметить оперативно-агентурную работу, смогли получить сведения об этом преступнике», - сказал он.