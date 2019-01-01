Ветеран «Альфы» оценил операцию по обезвреживанию игиловца в Саратове
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН прокомментировал действия силовиков.
В Саратове ФСБ выявила и обезвредила сторонника запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). По данным спецслужбы, гражданин России оборудовал в гараже лабораторию для производства взрывчатки и готовил теракт в людном месте. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники ФСБ и мирные граждане не пострадали.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН высоко оценил действия силовиков.
«Если говорить с оперативной точки зрения, в последнее время есть определенные напряги в Центральной России. Боевики разбредаются, пытаются разными путями вернуться в нашу страну, проводить теракты, завербовать тех, кто будет проводить теракты. ФСБ и спецслужбы доказывают свое умение в этой ситуации работать. Операция в Саратове – это успех, отличная работа, никто из спецназовцев не пострадал, если верить информации, что он готовил теракты. И надо отметить оперативно-агентурную работу, смогли получить сведения об этом преступнике», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, распространением террористических идей в России занимается радикальное духовенство, а основным каналом выступает интернет.
«Духовенство на Северном Кавказе, которое проповедует ислам, училось, как правило, не в России, в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах. По всей видимости, свою русофобскую пропаганду они несут и сейчас на просторы нашей страны. Но основным каналом пропаганды терроризма у нас остается интернет», - сказал он.
Добавим, что оперативники обнаружили у приверженца ИГ огнестрельное оружие и боеприпасы, готовую взрывчатку и части нескольких самодельных взрывных устройств.
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