ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы
ФСБ предотвратила в Норильске, который был запланирован радикальным исламистом. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных. Об этом сообщили в спецслужбе.
В телефоне исламиста была найдена переписка, свидетельствующая о планах террориста, в подвале дома подозреваемого были найдены компоненты для бомбы.
Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Ранее молодого человека, который готовил теракт в техникуме в Бурятии, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
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