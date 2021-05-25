ФСБ предотвратила теракт в Норильске перед Днем Победы

ФСБ предотвратила в Норильске, который был запланирован радикальным исламистом. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных. Об этом сообщили в спецслужбе.

В телефоне исламиста была найдена переписка, свидетельствующая о планах террориста, в подвале дома подозреваемого были найдены компоненты для бомбы.

В аэропорту Минска остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте

Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Ранее молодого человека, который готовил теракт в техникуме в Бурятии, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактФСБ
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