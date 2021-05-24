В аэропорту Минска остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте

Минский аэропорт сообщил о подготовке теракта, посадка на рейс Минск-Франкфурт приостановлена.

В заявлении Национального аэропорта Минск в Telegram-канале уточняется, что сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa поступило на электронную почту воздушной гавани. Адресант пока не установлен.

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Вылет был назначен на 14.20 (такое же как мск), передает RT. Рейс отложен, проводится повторный досмотр самолета и «всего, что на нем будет перевозиться».


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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:СамолетМинск
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