В аэропорту Минска остановили посадку на рейс Lufthansa из-за сообщения о теракте
Минский аэропорт сообщил о подготовке теракта, посадка на рейс Минск-Франкфурт приостановлена.
В заявлении Национального аэропорта Минск в Telegram-канале уточняется, что сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa поступило на электронную почту воздушной гавани. Адресант пока не установлен.
Вылет был назначен на 14.20 (такое же как мск), передает RT. Рейс отложен, проводится повторный досмотр самолета и «всего, что на нем будет перевозиться».
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