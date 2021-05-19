Готовившего теракт в Бурятии приговорили к 10 годам колонии
Молодого человека, который готовил теракт в техникуме в Бурятии, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главк Следственного комитета.
Приговоренный несколько лет изучал теракты похожих преступлений. Он изготовил 15 взрывных устройств, купил пневматический пистолет, противогазы, тактическую экипировку и дистанционные пульты для подрыва.
Одну из своих самодельных бомб осужденный испытал в селе региона, уничтожив пустой жилой дом. Он также предлагал совершить преступление трем знакомым, но они отказались, пишет RT.
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