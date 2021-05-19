Готовившего теракт в Бурятии приговорили к 10 годам колонии

Приговоренный несколько лет изучал теракты похожих преступлений. Он изготовил 15 взрывных устройств, купил пневматический пистолет, противогазы, тактическую экипировку и дистанционные пульты для подрыва.

Одну из своих самодельных бомб осужденный испытал в селе региона, уничтожив пустой жилой дом. Он также предлагал совершить преступление трем знакомым, но они отказались, пишет RT.

