Готовившего теракт в Бурятии приговорили к 10 годам колонии

Молодого человека, который готовил теракт в техникуме в Бурятии, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главк Следственного комитета.

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Приговоренный несколько лет изучал теракты похожих преступлений. Он изготовил 15 взрывных устройств, купил пневматический пистолет, противогазы, тактическую экипировку и дистанционные пульты для подрыва.

Одну из своих самодельных бомб осужденный испытал в селе региона, уничтожив пустой жилой дом. Он также предлагал совершить преступление трем знакомым, но они отказались, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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