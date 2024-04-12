«Бомбы и гранаты»: ФСБ борется с волной терактов в России и новых регионах
С 10 апреля в Москве и новых регионах России предотвратили три теракта. В частности, в столице теракт планировался в синагоге в момент массового скопления граждан.
Уроженец Средней Азии, который планировал совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, соответствующую видеозапись с результатами обыска обнародовала ФСБ России.
На кадрах показано лежащее на полу тело иностранца, пулевые отверстия в оконном стекле и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
До этого, 11 апреля, ФСБ РФ сообщила о пресечении готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Тогда мужчина 2002 года рождения оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. По месту проживания террориста взрывное устройство было изъято.
По данным службы, иностранец, отбывая наказание у себя на родине за совершение преступления, установил контакт с лицами, осужденными за участие в террористической деятельности. Сообщается, что под их влиянием он «стал разделять идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации».
После освобождения из колонии в ноябре прошлого года мужчина приехал в Россию. Отмечается, что иностранец жил в Москве. При подготовке к теракту он проводил разведку местности в окружении синагоги, а также приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.
ПОДГОТОВКА ТЕРАКТОВ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РФ
В тот же день, 11 апреля, теракт предотвратили в ДНР. ФСБ РФ сообщила, что была пресечена деятельность ячейки, которая планировала устроить теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке.
Согласно данным, теракт планировала группа из шести человек, все они являются гражданами одного из государств Центральной Азии. Координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины,
«Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», – заявили в ФСБ.
По месту проживания боевиков были изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты.
В среду, 10 апреля, ФСБ также отчиталась о задержании жительницы Запорожской области, которую заподозрили в подготовке теракта. Отмечается, что она планировала совершить его против российских военных по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По версии службы, она содействовала тем, кто готовил теракт: СБУ координировала ее деятельность и снабдила женщину взрывчатыми веществами. В свою очередь она получила взрывчатку через тайник и собиралась передать ее диверсантам.
При обысках в доме у женщины обнаружили три тротиловые шашки весом по 400 грамм каждая, а также компоненты для изготовления зажигательной смеси.
БОРЬБА С МИГРАНТАМИ
После теракта, который произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» и унес жизни 145 человек, российские власти прорабатывают ужесточение миграционной политики. Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявлял, что мигрантов, которые приезжают в Россию, нужно тщательнее проверять на наличие судимости.
«Мы видим целый ряд серьезных проблем… Начинается эта система проблем отнюдь не в России. Она начинается в странах, откуда они едут. Первый вопрос, который возникает: Кто они такие? Возникает вопрос к госорганам: Вы знаете о них что-то, прежде чем они сюда приехали? Если вы работаете со спецслужбами, то они вам эту базу могут дать. Во всяком случае, вы точно будете понимать, имеет ли человек судимость, привлекался ли он. Судя по той ситуации, которую мы получили, такого анализа нет», – сказал Семигин.
В свою очередь член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России. По его словам, проблема становится все более актуальна.
«Эта проблема с каждым днем становится все более актуальной. Последний случай – как они вообще оказались в России, кто-то вообще без каких-либо документов оказался в стране… Однозначно можно говорить о том, что есть определенные проблемы и в исполнении законодательства, и в самом законодательстве. Как они здесь оказались, вызывает много вопросов. Окончательные выводы можно будет делать через определенное время, когда следственные органы дадут более точную информацию», – сказал Гибатдинов.
Ранее, 1 апреля, МВД внесло на рассмотрение правительства проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных лиц и лиц без гражданства. В частности, документ предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. Сейчас мигранты могут находиться в России в течение 90 дней с момента пересечения границы, период может быть продлен до года в случае заключения трудового договора, передает «Радиоточка НСН».
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