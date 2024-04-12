«Бомбы и гранаты»: ФСБ борется с волной терактов в России и новых регионах

Уроженец Средней Азии, который планировал совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, соответствующую видеозапись с результатами обыска обнародовала ФСБ России.

На кадрах показано лежащее на полу тело иностранца, пулевые отверстия в оконном стекле и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.



До этого, 11 апреля, ФСБ РФ сообщила о пресечении готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Тогда мужчина 2002 года рождения оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. По месту проживания террориста взрывное устройство было изъято.

По данным службы, иностранец, отбывая наказание у себя на родине за совершение преступления, установил контакт с лицами, осужденными за участие в террористической деятельности. Сообщается, что под их влиянием он «стал разделять идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации».

После освобождения из колонии в ноябре прошлого года мужчина приехал в Россию. Отмечается, что иностранец жил в Москве. При подготовке к теракту он проводил разведку местности в окружении синагоги, а также приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

ПОДГОТОВКА ТЕРАКТОВ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РФ

В тот же день, 11 апреля, теракт предотвратили в ДНР. ФСБ РФ сообщила, что была пресечена деятельность ячейки, которая планировала устроить теракт на объекте Вооруженных сил РФ в Донецке.

Согласно данным, теракт планировала группа из шести человек, все они являются гражданами одного из государств Центральной Азии. Координация деятельности группы осуществлялась с территории Украины,

«Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», – заявили в ФСБ.