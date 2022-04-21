ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

«В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство", осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», — отметили в ЦОС ФСБ.

По месту проживания задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг и электродетонаторы, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, пропагандистские листовки и флаг батальона. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Накануне ФСБ выявила в Свердловской области группу мигрантов, которые занимались вербовкой и распространяли идеологию запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», напоминает Ura.ru.

