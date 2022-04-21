ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Крыму, по данным ведомства, сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» готовил подрыв железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
«В Симферополе задержан гражданин Российской Федерации, сторонник МТО "Исламское государство", осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», — отметили в ЦОС ФСБ.
По месту проживания задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг и электродетонаторы, схему закладки бомбы, экстремистскую литературу, пропагандистские листовки и флаг батальона. Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Накануне ФСБ выявила в Свердловской области группу мигрантов, которые занимались вербовкой и распространяли идеологию запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», напоминает Ura.ru.
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