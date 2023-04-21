ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на мэра Горловки
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике предотвратили покушение Службы безопасности Украины на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом рассказал сам градоначальник в беседе с РИА Новости.
«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб ... что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция», — поделился Приходько.
Как отметил мэр, готовившие покушение планировали использовать такое количество взрывчатки, от которого пострадали бы сотрудники Приходько и жильцы расположенного рядом дома, пишет RT.
По словам сотрудника УФСБ по ДНР, исполнителем покушения должен был стать завербованный СБУ Артем Пызин. В марте мужчина получил задачу по наблюдению за Приходько, установлением маршрутов его передвижения, мест пребывания.
«В дальнейшем ... Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — отметил сотрудник спецслужбы.
Правоохранители разыскивают всех организаторов и участников готовившегося покушения.
Ранее стало известно, что в Мариуполе задержали подозреваемых в покушении на начальника полиции города Михаила Москвина, напоминает телеканал «360». Злоумышленники подорвали служебную машину сотрудника МВД, сам Москвин получил легкую контузию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru