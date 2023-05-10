ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье

«Предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов <...> Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю.А.», — говорится в сообщении.

Готовившего покушение задержали. Известно, что злоумышленник — 31-летний гражданин Украины. Мужчина прибыл в Запорожскую область для диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления украинской разведки, отмечает телеканал «360».

Ранее ФСБ задержала в Челябинской области трех завербованных украинскими спецслужбами диверсантов, которые пытались вывести из строя участок Южно-Уральской железной дороги, напоминает Ura.ru.

