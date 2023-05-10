ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье
ФСБ и Росгвардия предотвратили покушение на главу отдела полиции поселка городского типа Кирилловка Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление спецслужбы.
«Предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов <...> Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю.А.», — говорится в сообщении.
Готовившего покушение задержали. Известно, что злоумышленник — 31-летний гражданин Украины. Мужчина прибыл в Запорожскую область для диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления украинской разведки, отмечает телеканал «360».
Ранее ФСБ задержала в Челябинской области трех завербованных украинскими спецслужбами диверсантов, которые пытались вывести из строя участок Южно-Уральской железной дороги, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 726 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 152 / сут.
- ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье
- Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам
- СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем
- Один человек пострадал при взрыве на газоснабжающей станции в Узбекистане
- В Турции обвинили США в попытках вмешательства в президентские выборы
- Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter
- Источник: Консенсуса по продлению зерновой сделки нет
- Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня
- Система ПВО сбила украинский беспилотник под Курском
- Российские артиллеристы сорвали три попытки ВСУ провести ротацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru