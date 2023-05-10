ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции поселка в Запорожье

ФСБ и Росгвардия предотвратили покушение на главу отдела полиции поселка городского типа Кирилловка Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

«Хлопнуть всех целиком!» Отставной сотрудник ФСБ призвал выкорчевывать украинскую агентуру

«Предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов <...> Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю.А.», — говорится в сообщении.

Готовившего покушение задержали. Известно, что злоумышленник — 31-летний гражданин Украины. Мужчина прибыл в Запорожскую область для диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления украинской разведки, отмечает телеканал «360».

Ранее ФСБ задержала в Челябинской области трех завербованных украинскими спецслужбами диверсантов, которые пытались вывести из строя участок Южно-Уральской железной дороги, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеУкраинаРегионыФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры