ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в Волгоградской области

В сообщении говорится, что в ходе задержания были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак).

«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России)», - уточнили силовики.

В ФСБ добавили, что на месте преступления были изъяты самодельная бомба большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии мужчину, который намеревался совершить теракт в зданиях местной прокуратуры и военкомата, сообщает RT.