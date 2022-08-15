ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в Волгоградской области
Сотрудники ФСБ предотвратили в Волгоградской области взрыв нефтепровода, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в ходе задержания были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак).
«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России)», - уточнили силовики.
В ФСБ добавили, что на месте преступления были изъяты самодельная бомба большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии мужчину, который намеревался совершить теракт в зданиях местной прокуратуры и военкомата, сообщает RT.
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