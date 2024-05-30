ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железнодорожных объектах в Крыму

«Для осуществления терактов Главным управлением разведки Министерства обороны Украины подобраны и завербованы пять жителей Крыма, являющихся сторонниками киевского режима», — указали в ФСБ.

Агенты собирали и предоставляли Киеву данные о местах дислокации и передвижениях военных ВС России, объектах ПВО и топливно-энергетического комплекса, сведения об организации охраны и обороны Крымского моста. Также злоумышленники планировали совершить теракты на железной дороге в разных районах региона, парализовав движение поездов.

В ФСБ подчеркнули, что общее руководство агентами осуществлял гражданин РФ 1970 года рождения, он получил смертельные травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства во время его извлечения из схрона. Других фигурантов арестовали. Против них возбудили уголовные дела о подготовке к теракту и незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Задержанные сознались в содеянном и сотрудничают со следствием.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области, готовивших диверсии на железной дороге по заданиям украинских спецслужб, напоминает «Свободная пресса».

