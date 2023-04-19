ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Крыму

«В результате ... задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — указали в ФСБ.

По месту жительства злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство и средства связи с перепиской с координатором-представителем спецслужб Украины, пишет «Свободная пресса».

Против задержанного возбудили уголовные дела о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Мужчину заключили под стражу, ему может грозить пожизненный срок.

