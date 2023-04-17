ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ
ФСБ пресекла деятельность одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России), планировавшего теракты в Московском регионе и Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Москве и Подмосковью.
«ФСБ ... пресечена противоправная деятельность ... гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 г. р.», — цитирует сообщение ТАСС.
Правоохранители установили, что сторонник ИГИЛ создал террористическую ячейку для совершения диверсий и терактов в столичном регионе, а также в Новосибирске.
Злоумышленник намеревался взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД, самодельные взрывные устройства, пишет RT.
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