ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ

«ФСБ ... пресечена противоправная деятельность ... гражданина Республики Таджикистан Назарова Т. М. 1989 г. р.», — цитирует сообщение ТАСС.

Правоохранители установили, что сторонник ИГИЛ создал террористическую ячейку для совершения диверсий и терактов в столичном регионе, а также в Новосибирске.

Злоумышленник намеревался взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД, самодельные взрывные устройства, пишет RT.

