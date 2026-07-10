ФСБ сорвала масштабную серию терактов в Ростовской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла крупную диверсионно-террористическую операцию в Ростовской области, разрабатываемую украинскими спецслужбами при поддержке западных кураторов. Об этом сообщил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, целью терактов были объекты военной инфраструктуры, одно из ключевых производств оборонно-промышленного комплекса, а также военнослужащие Минобороны РФ. В ведомстве оценили масштаб угрозы и ее потенциальные последствия, как беспрецедентные.

В качестве исполнителя рассматривался российский гражданин, которому было обещано значительное денежное вознаграждение. Мужчина сразу обратился в ФСБ и сообщил, что с ним вышла на контакт иностранная разведка, после чего операция перешла под контроль российских спецслужб.

В результате операции была зафиксирована передача аванса, также оперативники вышли на тайник с дронами, которые предполагалось использовать для диверсии. Беспилотные аппараты были обезврежены, а цепочка координации разорвана. Следствие продолжает устанавливать детали планируемого теракта и выявлять всех причастных к его подготовке.

