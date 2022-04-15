ФСБ: предотвращён теракт на военном объекте в Калужской области
Сотрудники ФСБ России раскрыли законспирированную ячейку запрещенной в стране террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», и пресекли её незаконную деятельность, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники ячейки готовились совершить теракт на военном объекте в Калужской области.
Всего в преступную группу входило четыре человека, все они задержаны.
В ФСБ рассказали также об обнаружении тайника в квартире одного из задержанных, где были спрятаны компоненты и составные части взрывных устройств.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ за приготовление к террористическому акту.
Личности задержанных не раскрываются, подробности операции по их разоблачению и задержанию не приводятся.
Ранее ФСБ задержала десять пособников запрещенной сирийской террористической организации.
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