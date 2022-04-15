ФСБ: предотвращён теракт на военном объекте в Калужской области

Сотрудники ФСБ России раскрыли законспирированную ячейку запрещенной в стране террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», и пресекли её незаконную деятельность, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, участники ячейки готовились совершить теракт на военном объекте в Калужской области.

Всего в преступную группу входило четыре человека, все они задержаны.