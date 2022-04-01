ФСБ задержала десять пособников запрещенной сирийской террористической организации
ФСБ при поддержке Росгвардии задержала в девяти регионах страны 10 пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что злоумышленники были задержаны в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областях.
По указанию эмиссаров террористической организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору и переводу денежных средств, которые под прикрытием благотворительности направляли на нужды боевиков на подконтрольной террористам территории Сирии.
Против подозреваемых расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru