ФСБ обвинила сотрудника московского оружейного завода в госизмене

«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича», — отметил собеседник агентства.

Обвиняемого арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». С Кичей проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Россиянину может грозить до 20 лет заключения.

Лефортовский суд Москвы подтвердил, что обвиняемый арестован на два месяца. При этом в учреждении оказались от дальнейших комментариев, так как дело содержит материалы под грифом «секретно».

Ранее жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ФСБ, россиянин планировал уехать на Украину и в составе «одного из воинских формирований» участвовать в боевых действиях против армии России.

