ФСБ обвинила сотрудника московского оружейного завода в госизмене
ФСБ обвинила в государственной измене заместителя начальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология», выпускающего охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, Дмитрия Кичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича», — отметил собеседник агентства.
Обвиняемого арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово». С Кичей проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Россиянину может грозить до 20 лет заключения.
Лефортовский суд Москвы подтвердил, что обвиняемый арестован на два месяца. При этом в учреждении оказались от дальнейших комментариев, так как дело содержит материалы под грифом «секретно».
Ранее жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ФСБ, россиянин планировал уехать на Украину и в составе «одного из воинских формирований» участвовать в боевых действиях против армии России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru