ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента СБУ его женой по теракту
Федеральная служба безопасности опубликовала аудиозапись разговора завербованного агента спецслужб Украины с супругой, которая инструктирует его по деталям покушения на высокопоставленного военного. Женщина, в частности, говорит, что куратор должен выйти на связь в пятницу.
«Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее», - даёт наставление на аудиозаписи супруга подозреваемого.
По данным ФСБ, за убийство высокопоставленных военных министерства обороны РФ Служба безопасности Украины пообещала семье россиянина помощь в переезде сначала в Киев, а затем в одну из европейских стран.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ 26 декабря заявила о предотвращении серии покушений на российских офицеров по заданию украинских спецслужб. Также жертвами должны были стать члены семей военных. По делу задержаны четверо граждан России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru