ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента СБУ его женой по теракту

Федеральная служба безопасности опубликовала аудиозапись разговора завербованного агента спецслужб Украины с супругой, которая инструктирует его по деталям покушения на высокопоставленного военного. Женщина, в частности, говорит, что куратор должен выйти на связь в пятницу.

«Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее», - даёт наставление на аудиозаписи супруга подозреваемого.