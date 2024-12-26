ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа агента СБУ его женой по теракту

Федеральная служба безопасности опубликовала аудиозапись разговора завербованного агента спецслужб Украины с супругой, которая инструктирует его по деталям покушения на высокопоставленного военного. Женщина, в частности, говорит, что куратор должен выйти на связь в пятницу.

«Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее», - даёт наставление на аудиозаписи супруга подозреваемого.

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По данным ФСБ, за убийство высокопоставленных военных министерства обороны РФ Служба безопасности Украины пообещала семье россиянина помощь в переезде сначала в Киев, а затем в одну из европейских стран.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ФСБ 26 декабря заявила о предотвращении серии покушений на российских офицеров по заданию украинских спецслужб. Также жертвами должны были стать члены семей военных. По делу задержаны четверо граждан России.

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