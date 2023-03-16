Причиной пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стало замыкание проводки
Причиной пожара в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ по Ростовской области стало замыкание проводки. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По словам Голубева, пожар распространился на площади 800 «квадратов», в результате которого произошло обрушение двух стен.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате ЧП погиб один человек погиб, двое пострадали. В свою очередь в администрации областного центра заверили, что угрозы для жителей многоквартирных домов по соседству с местом ЧП нет, сообщает НСН.
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