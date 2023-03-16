Причиной пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стало замыкание проводки

Он отметил, что один пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По словам Голубева, пожар распространился на площади 800 «квадратов», в результате которого произошло обрушение двух стен.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате ЧП погиб один человек погиб, двое пострадали. В свою очередь в администрации областного центра заверили, что угрозы для жителей многоквартирных домов по соседству с местом ЧП нет, сообщает НСН.

