ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Челябинске, Пензе и Уфе
В Челябинске, Пензе и Уфе были ликвидированы четыре ячейки запрещенной в России (решением Верховного суда РФ в 2003 году) террористической организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами». Об этом сообщили в ФСБ.
Сообщается, что задержаны 15 человек, среди них четыре главаря ячеек. На данный момент известно, что задержанные распространяли на территории России террористическую идеологию, вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.
При задержании были изъяты пропагандистские материалы и средства связи. Возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали.
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