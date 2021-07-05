В России предотвратили серию терактов

ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, еще шестерых в ходе операции ликвидировали.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористические акты планировались летом 2021 года представителями «законспирированных ячеек» «Исламского государства» (запрещенная в России экстремистская организация – прим. НСН).

В столице было запланировано два теракта, двое подозреваемых в их организации задержаны. Еще шестерых террористов ликвидировали в Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Также в ФСБ рассказали о задержании первого июля террориста, который хотел взорвать бомбу в людном месте.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», откуда ждать террористов в России.

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