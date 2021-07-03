В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков
В Кабардино-Балкарии завершена контртеррористическая операция по ликвидации пятерых боевиков. Они планировали ряд терактов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Операция проведена под Нальчиком. Боевиков заблокировали в доме одного из садовых товариществ. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.
«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — цитирует сообщение НАК RT.
Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и других районов.
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