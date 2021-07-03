В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков

Операция проведена под Нальчиком. Боевиков заблокировали в доме одного из садовых товариществ. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — цитирует сообщение НАК RT.

Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и других районов.

