В Кабардино-Балкарии ликвидировали пятерых боевиков

В Кабардино-Балкарии завершена контртеррористическая операция по ликвидации пятерых боевиков. Они планировали ряд терактов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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Операция проведена под Нальчиком. Боевиков заблокировали в доме одного из садовых товариществ. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.

«В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — цитирует сообщение НАК RT.

Ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции ввели на территории городского округа Нальчика и других районов.

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