ФСБ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину

Отмечается, что ФСБ вместе со Следственным комитетом РФ и Росфинмониторингом ликвидировала в Уральском и Северокавказском федеральных округах «террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению» ИГ.

Злоумышленники по заданию эмиссаров террористической организации переправляли боевиков из РФ в Сирию и на Украину для ведения боевых действий против российских Вооруженных сил РФ. Также сторонники ИГ причастны к финансированию терроризма и оправданию террористической деятельности, отмечает телеканал «360».

Силовики провели задержания в Дагестане, Чечне, Тюменской области, ХМАО. С декабря прошлого года были заключены под стражу организатор и 10 участников преступного сообщества, пишет RT. Как отметили в ФСБ, двоих злоумышленников уже приговорили к длительным срокам лишения свободы. Еще восемь участников группы, находящиеся в Сирии, были объявлены в международный розыск.

