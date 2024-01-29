ФСБ изъяла у троих россиян карты с секретными объектами

Сотрудники ФСБ изъяли у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

Гражданам объявили предостережение о недопустимости незаконного распространения сведений, которые являются государственной тайной.

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Ранее сообщалось, что контрабанду золота стоимостью более чем 111 миллионов рублей пресекли правоохранители в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Золото намеревался вывезти из России мужчина в его ручной клади. В сумке у него было обнаружено 25 слитков аффинированного золота общим весом более 36 килограммов. Пассажира задержали, золото у него было изъято. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по статье о контрабанде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КартыКалининградФСБ

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