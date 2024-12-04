Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким

Достаточно жестким назвал бюджет страны на 2025 год министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, он имеет дефицит по проценту ВВП, а также сбалансирован на первичном уровне.

«В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать», - рассказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что поставлена задача – победить инфляцию.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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