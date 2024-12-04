Силуанов назвал бюджет на 2025 год достаточно жестким
4 декабря 202411:57
Достаточно жестким назвал бюджет страны на 2025 год министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
По его словам, он имеет дефицит по проценту ВВП, а также сбалансирован на первичном уровне.
«В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать», - рассказал глава Минфина.
Он подчеркнул, что поставлена задача – победить инфляцию.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru