СМИ: Актера Дмитрия Певцова обманули на миллион рублей подставные сотрудники ФСБ

Согласно данным, мошенники связались с актером через Telegram. Чтобы сберечь накопления, Певцову посоветовали перевести средства на безопасный счет. Артист поверил собеседникам и отправил более миллиона рублей. После того, как обман вскрылся, потерпевший написал заявление в полицию.

Подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее, 28 января, Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем, передает «Радиоточка НСН».

