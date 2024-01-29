СМИ: Актера Дмитрия Певцова обманули на миллион рублей подставные сотрудники ФСБ

Мошенники от имени сотрудников ФСБ России обманули актера Дмитрия Певцова более чем на миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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Согласно данным, мошенники связались с актером через Telegram. Чтобы сберечь накопления, Певцову посоветовали перевести средства на безопасный счет. Артист поверил собеседникам и отправил более миллиона рублей. После того, как обман вскрылся, потерпевший написал заявление в полицию.

Подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее, 28 января, Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила, что мошенники стали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ведомства. В письмах мошенники просят предоставить сведения по запросу службы. Речь идет о кассовых документах, накладных, авансовых отчетах и прочем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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