СМИ: Киев и ЕС выступят против любых мирных предложений Трампа

Украинские власти, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели выступят против предложений избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, так как возможный план не будет включать членства Киева в НАТО. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, аналитики и экс-сотрудники спецслужб считают, что предложения Вашингтона столкнутся с противодействием со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, включившего вступление Украины в альянс в свой «план победы». В ЕС и конгрессе США также будут чинить препятствия Трампу, чтобы сделать невозможным соглашение с Россией и продолжить боевые действия.

В результате у американского президента может оказаться меньше рычагов давления, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров. Reuters отмечает, что партнеры Киева выразили готовность увеличить военную поддержку, а действующая администрация США продолжает отправлять оружие Украине.

Между тем будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог высказал мнение, что мира в украинском конфликте можно достичь с помощью силы, сообщает РЕН ТВ.

