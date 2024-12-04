Решетников: Из-за действий ЦБ по ключевой ставке сокращаются инвестпрограммы

Российские предприниматели внимательно наблюдают за действиями Банка России по увеличению ключевой ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, такие действия уже привели к сокращению ряда инвестиционных программ.

«То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году», - уточнил министр.

Ранее Решетников заявил, что высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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