Решетников: Из-за действий ЦБ по ключевой ставке сокращаются инвестпрограммы
Российские предприниматели внимательно наблюдают за действиями Банка России по увеличению ключевой ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, такие действия уже привели к сокращению ряда инвестиционных программ.
«То есть бизнес считает, что период высоких ставок - это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году», - уточнил министр.
Ранее Решетников заявил, что высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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