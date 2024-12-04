СМИ: Пост главы Пентагона при Трампе может занять губернатор Флориды Десантис

Избранный президент США Дональд Трамп может назначить губернатора штата Флорида Рона Десантиса на пост главы Пентагона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По его данным, причиной возможного пересмотра кандидатуры на этот пост стала обеспокоенность республиканцев относительно военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета в связи с его прошлыми обвинениями в изнасиловании.