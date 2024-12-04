СМИ: Пост главы Пентагона при Трампе может занять губернатор Флориды Десантис
Избранный президент США Дональд Трамп может назначить губернатора штата Флорида Рона Десантиса на пост главы Пентагона. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По его данным, причиной возможного пересмотра кандидатуры на этот пост стала обеспокоенность республиканцев относительно военного в отставке и журналиста телеканала Fox News Пита Хегсета в связи с его прошлыми обвинениями в изнасиловании.
Десантис был в списке потенциальных кандидатов на пост главы минобороны, отмечает издание, но Трамп в результате остановился на ведущем Fox News.
Десантис был соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В конце января он объявил о выходе из гонки и поддержал бывшего конкурента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru