СМИ: Правоохранители оцепили школу Новосибирска после поступившей угрозы о расстреле

Сообщение с угрозой террористической атаки поступило в одну из школ Новосибирска, к зданию приехали спецслужбы, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, учителю в школе телефонный звонок с угрозой.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, что дети в школе забаррикадировались в классах и загородили проходы мебелью.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона (АТК), уточняет, что сейчас спецслужбы обследуют здание, а правоохранители проводят мероприятия по установлению отправителя сообщения с угрозой. Ситуация находится на контроле АТК.

Ранее полиция Праги задержала 18-летнего старшеклассника, который неоднократно угрожал своим одноклассникам расправой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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