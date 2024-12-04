Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что появился новый проинфляционный фактор – валютный курс, рост цен остается высоким. При этом, по ее словам, оперативные данные показывают, что происходит замедление в сфере кредитов, особенно в корпоративных кредитах.
Набиуллина заметила, что инфляция не может исчезнуть сама по себе, поэтому смягчение политики ЦБ будет означать капитуляцию перед инфляцией.
Угроз финансовой стабильности в настоящее время в России нет, заявил зампредседателя Банка России Филипп Габуния. По его словам, ключевая ставка выполняет свою функцию. Вместе с тем Габуния признал, что волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников связал резкое падение курса рубля со спекуляциями на валютном рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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