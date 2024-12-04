Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Набиуллина заметила, что инфляция не может исчезнуть сама по себе, поэтому смягчение политики ЦБ будет означать капитуляцию перед инфляцией.

Угроз финансовой стабильности в настоящее время в России нет, заявил зампредседателя Банка России Филипп Габуния. По его словам, ключевая ставка выполняет свою функцию. Вместе с тем Габуния признал, что волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения валюты на рынке.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников связал резкое падение курса рубля со спекуляциями на валютном рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

