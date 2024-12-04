Певица Азиза заявила, что смерти Талькова можно было бы избежать

Певица Азиза Мухамедова считает, что гибели певца Игоря Талькова можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя дипломатичнее. Об этом она рассказала во время заседания в Петроградском суде Санкт-Петербурга.

Азиза принимает участие в заседании делу об убийстве Талькова, которое произошло в 1991 году, в качестве свидетеля.

Обвиняемым по делу проходит экс-концертный директор Талькова Валерий Шляфман, проживающий в Израиле, дело рассматривается в его отсутствие.