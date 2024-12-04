Набиуллина: потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году
4 декабря 202411:07
Потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
По её словам, регулятор не сомневается в таком росте.
«Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru