Набиуллина: потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году

Потенциал российской экономики продолжит расти и в 2025 году, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

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По её словам, регулятор не сомневается в таком росте.

«Это результат масштабных инвестиций последних трех лет в модернизацию экономики», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
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