Культ агрессии порождает юношеский терроризм

Отголоски недавних событий, связанных с подростковым терроризмом в Керчи и Архангельске, докатились до Москвы.

Один эпизод – трагическая случайность, два – тревожное совпадение, три – опасная тенденция. Готовая к использованию самодельная бомба обнаружена в квартире в столичном районе Южное Тушино, где проживал 17-летний подросток с матерью. Как стало известно «Ленте.ру», после того, как на днях подросток подорвал самодельное взрывное устройство в приемной Управления ФСБ по Архангельской области, сотрудники спецслужбы занялись поиском его вероятных сообщников или единомышленников. Через соцсети они выявили нескольких особенно агрессивных персонажей, в том числе и упомянутого москвича. И навестили его. Кроме СВУ, у него были обнаружены множество книг по химии, большое количество реактивов и лабораторной посуды. Судя по грамотам и дипломам, он неоднократно побеждал в конкурсах по этому предмету. В отношении задержанного столичного подростка возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Не исключено, что обвинение дополнится статьей о приготовлении к теракту и убийству общеопасным способом.

Керчь, Архангельск, Москва. Везде – 17-летние. Где искать корни этого самого подросткового терроризма? С этим вопросом НСН обратилась к завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктору психологических наук Ольге Карабановой. Современный информационный фон одной из первых тому причин.

«К сожалению, стремление к самоутверждению, характерное для этого возраста, стремление быть героем, быть социально признанным, в силу наличия в информационном пространстве культа насилия, культа агрессии нередко в силу социальной незрелости воплощается в таком совершенно деструктивном акте, основная цель которого - утверждение себя как героя», - отметила психолог.

Свой вклад вносят и СМИ, обратила внимание Ольга Карабанова, призвав максимально ответственно относиться к освещению такого рода трагических событий.

«Когда в СМИ слишком много, слишком детализировано и далеко не всегда адекватно отображают поступок деструктивный, агрессивный, противоречащий всем нормам нашей жизни, это становится заразительным для многих. Есть героизация. Ведь мы говорим «керченский стрелок» в СМИ. Это – убийца. А «стрелок» - это что-то героическое. Стрелок – сразу ассоциация с борьбой за справедливость», - сказала Карабанова.

Собеседница НСН обратила внимание на то, что в большинстве подобных случаев речь идет о подростках замкнутых, не имеющих друзей, предпочитающих интернет личному общению. По словам ученого, обществу предстоит изменить всю систему социализации молодых людей, создавать что-то привлекательное, значимое с тем, чтобы их стремление самоутвердиться носило просоциальный характер.

Всеволод Нерознак