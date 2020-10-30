«Франция далеко»: Полковник ФСБ объяснил попытку теракта в Татарстане
Ветеран спецслужб рассказал в эфире НСН, почему российский подросток решил напасть на отдел полиции, а также как избежать терактов на религиозной почве в России.
В Татарстане в ночь на 30 октября подросток с помощью коктейлей Молотова попытался поджечь здание районного отдела полиции. По сообщениям СМИ, он кричал «Аллах Акбар» и размахивал ножом. При попытке задержания нападавший ранил полицейского и был застрелен. Отмечается, что перед атакой молодой человек опубликовал в сети некое обращение с «призывами к Джихаду».
Следственный комитет России уже квалифицировал атаку как «покушение на теракт». Нападение произошло на фоне нескольких убийств во Франции, которые связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В частности, накануне выходец из Туниса зарезал трёх человек у базилики Нотр-Дама в Ницце.
Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев рассказал в эфире НСН, что спровоцировало подростка на нападение, и почему он выбрал целью именно полицейских.
«Мусульмане есть во всем мире. У подростка накопились эмоции и был нужен выброс. Но он ведь не поедет во Францию решать проблемы. Скорее всего, он принял мгновенное решение. Он считал, что правоохранительные структуры – это враг, противостоящий религиозным свободам. Ведь они представляют государство, которое что-то запрещает. Консульство Франции далеко, а отделение милиции – это, с его точки зрения, то же самое», - сказал он.
Киселев связал активизацию радикальных исламистов с последними высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением «свободы слова» и заявил о кризисе ислама во всем мире. Полковник ФСБ считает, что публичным людям следует тщательнее следить за словами. По его мнению, в связи с этим уязвимыми становятся некоторые российские регионы.
«Там, где поглупее ведется политика. Это не Башкирия, не Татарстан, это не мусульманские регионы. Реакция обычно происходит на глупость руководства, на высказывания. Сейчас любое высказывание политика – это большая проблема. Кроме того, должны опасаться строгих высказываний наши политологи, которые на телевидении вещают», - сказал Киселев.
По мнению ветерана спецслужб, для предотвращения конфликтов на религиозной почве властям нужно работать с духовенством.
«С ними нужно научиться разговаривать. Например, надо властям обратиться в мечети и прийти к диалогу с мусульманами через проповедника, так как к нему прислушиваются. Ведь именно они рассказывают прихожанам как жить, что такое правильно и неправильно», - сказал полковник ФСБ.
В свою очередь, в Кремле не стали связывать нападение подростка на полицейских в Татарстане с последними событиями похожего характера во Франции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что случай в Татарстане следует рассматривать исключительно в криминальной плоскости, а во Франции «своя история».
Накануне, говоря о теракте в Ницце, Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей. Он напомнил, что в России живет до 20 миллионов мусульман. Представитель Кремля также отметил, что в России невозможно существование похожего на Charlie Hebdo издания, так как все конфессии проявляют уважение друг к другу.
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