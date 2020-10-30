«Франция далеко»: Полковник ФСБ объяснил попытку теракта в Татарстане

«Мусульмане есть во всем мире. У подростка накопились эмоции и был нужен выброс. Но он ведь не поедет во Францию решать проблемы. Скорее всего, он принял мгновенное решение. Он считал, что правоохранительные структуры – это враг, противостоящий религиозным свободам. Ведь они представляют государство, которое что-то запрещает. Консульство Франции далеко, а отделение милиции – это, с его точки зрения, то же самое», - сказал он.

Киселев связал активизацию радикальных исламистов с последними высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал карикатуры на пророка Мухаммеда проявлением «свободы слова» и заявил о кризисе ислама во всем мире. Полковник ФСБ считает, что публичным людям следует тщательнее следить за словами. По его мнению, в связи с этим уязвимыми становятся некоторые российские регионы.



«Там, где поглупее ведется политика. Это не Башкирия, не Татарстан, это не мусульманские регионы. Реакция обычно происходит на глупость руководства, на высказывания. Сейчас любое высказывание политика – это большая проблема. Кроме того, должны опасаться строгих высказываний наши политологи, которые на телевидении вещают», - сказал Киселев.