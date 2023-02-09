Путин поручил организовать поддержку пострадавших от взрыва газа в Новосибирске

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову оказать всестороннюю поддержку пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

Губернатор назвал основную версию взрыва газа в Новосибирске

Глава государства выразил надежду, что региональные власти сделают всё необходимое.

«Надеюсь, всё, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — заключил российский лидер.

Взрыв газа в жилом доме на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска произошёл утром 9 февраля, в результате обрушились два подъезда, напоминает журнал «Профиль».

По данным областного Минздрава погибли восемь человек, 17 пострадали. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что 10 февраля в регионе объявляется траур, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:Владимир ПутинПомощьВзрыв ГазаНовосибирскНовосибирская Область
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