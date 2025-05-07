ФСБ задержала трех планировавших теракт в Каховке украинских агентов
Три выходца с Украины, планировавшие устроить взрыв в Каховке Херсонской области во время митинга, задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской Армии», - указали в ведомстве.
По данным ФСБ, взрыв готовили украинские спецслужбы во время проведения митинга с участием руководства и жителей города.
Правоохранительные органы изъяли четыре бомбы с поражающими элементами, закамуфлированные под фрагменты танка и банки из-под энергетиков. Взрывные устройства были оборудованы GSM-модулями и сим-картами для дистанционного управления. Также были изъяты четыре электродетонатора и три ручные гранаты.
Задержанные сознались в содеянном. Правоохранители возбудили уголовные дела о незаконном сбыте взрывчатки и приготовлении к теракту.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Барнауле иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор, пишет RT.
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