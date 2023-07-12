Французский писатель Милан Кундера умер в возрасте 94 лет

Кундера прославился благодаря романам «Невыносимая легкость бытия», «Вальс на прощание» и «Бессмертие». Он был лауреатом международных литературных премий.

Писатель эмигрировал во Францию в 1975 году и получил французское гражданство. С 1990-х годов Кундера издавал свои произведения на французском языке и запрещал их перевод на чешский язык, отказавшись от этого ограничения лишь в последнее время. Литератору вернули чешское гражданство только в 2019 году.

Произведения Кундеры переведены на десятки языков.

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