Французский писатель Милан Кундера умер в возрасте 94 лет
Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Кундера прославился благодаря романам «Невыносимая легкость бытия», «Вальс на прощание» и «Бессмертие». Он был лауреатом международных литературных премий.
Писатель эмигрировал во Францию в 1975 году и получил французское гражданство. С 1990-х годов Кундера издавал свои произведения на французском языке и запрещал их перевод на чешский язык, отказавшись от этого ограничения лишь в последнее время. Литератору вернули чешское гражданство только в 2019 году.
Произведения Кундеры переведены на десятки языков.
Ранее сообщалось, что на 87-м году жизни скончался кинокритик и телевизионный обозреватель Юрий Богомолов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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